Хотіла б цілуватися і любити. Дівчина Протасевича написала зворушливого листа із СІЗО

Софія Сапега згадує, що якби не арешт, вона повинна була б захистити магістерську роботу, відправитися з Романом в ресторан, «цілуватися і любити»

Софія Сапега просить родину не звинувачувати в її затриманні Романа Протасевича

Сім'я затриманої режимом Лукашенка дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги отримала перші листи від неї з СІЗО КДБ. Про це повідомляє BBC.

За її словами, перебуваючи в СІЗО вона багато читає і тренується. «Щойно дочитала «Тривожне щастя» І. Шамякіна. 600 сторінок за три дні», – розповіла Сапега.

Вона просить не звинувачувати Протасевича в її затриманні.

«Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов'ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно», – написала Сапега родині.

Вона згадує, що якби не арешт, вона повинна була б захистити магістерську роботу, відправитися з Романом в ресторан, «цілуватися і любити».

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного журналіста Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ, можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Раніше стало відомо, що Путін і Лукашенко обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію.

Як відомо, білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.