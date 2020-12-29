Слідком Росії відкрив кримінальну справу проти Навального

Навальний зібрав понад 588 млн рублів в якості пожертвувань для діяльності різноманітних некомерційних організацій і потратив частину з них на власні цілі, - Слідком Росії

Навальному інкримінують шахрайство

Слідчий комітет Росії 29 грудня порушив проти опозиціонера Олексія Навального кримінальну справу про шахрайство. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що справу відкрито за фактом розтрати Навальним 356 млн рублів з коштів, перерахованих в різні фонди, в тому числі заснованого ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК), повідомила офіційний представник Слідкому Світлана Петренко.

Згідно з даними Слідчого комітету, Навальний зібрав понад 588 млн рублів в якості пожертвувань для діяльності різноманітних некомерційних організацій і потратив частину з них на власні цілі.

«Навальний, будучи фактичним керівником зазначених організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі: придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (в тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були вкрадені», ─ заявила Петренко.

Нагадаємо, наразі Навальний знаходиться в Німеччині після курсу лікування.

Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального.

19 січня комісія ПАРЄ проведе засідання через отруєння Навального.

До відома, російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом «Новічок». 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charitе.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

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