Слідство щодо розстрілів на Майдані фактично завершене — ГПУ



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Революція гідності на Майдані Незалежності в Києві, зима 2013-14 рр

Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану

У справах розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

«Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану... Генпрокурор також проінформував про те, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Окрім того, фактично по усіх високопосадовцях часів президентства В.Януковича здобуто дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування», — повідомила Сарган.