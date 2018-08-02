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    Слідство щодо розстрілів на Майдані фактично завершене — ГПУ

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    Революція гідності на Майдані Незалежності в Києві, зима 2013-14 рр&nbsp; - Слідство щодо розстрілів на Майдані фактично завершене — ГПУ
    Революція гідності на Майдані Незалежності в Києві, зима 2013-14 рр 

    Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану

    У справах розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

    «Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану... Генпрокурор також проінформував про те, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Окрім того, фактично по усіх високопосадовцях часів президентства В.Януковича здобуто дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування», — повідомила Сарган.

     На Майдані Незалежності в Києві 18 лютого 2014 року сталася трагедія, котра визначила подальшу долю країни. Цей день став точкою неповернення - в центрі столиці України, де кілька місяців тривали антипрезидентські протести, почалася жорстока бійня з масовим вбивством.
     
    І хоча до 18 лютого в результаті Євромайдану за різних обставини вже загинули 10 осіб, саме 18-20 лютого загинули 76 людей, а пізніше від поранень - ще 15. Їх стали називати Небесною сотнею.

    Протягом 18 лютого було вбито 17 людей, 19 лютого загинули ще 10 осіб, 20 лютого було вбито 45 осіб, 21 лютого загинули двоє людей, 22 лютого - ще двоє. А з 23 лютого по 3 червня 2014 року ще 15 осіб померли від поранень.
     
    Крім майданівців, також загинули 19 правоохоронців.
     
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