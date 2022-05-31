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  4. За годину РФ випустила по прикордонню Сумщини 16 снарядів
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    Події в Україні

    За годину РФ випустила по прикордонню Сумщини 16 снарядів

    Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів - За годину РФ випустила по прикордонню Сумщини 16 снарядів

    Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів

    фото з відкритих джерел

    Росіяни з мінометів обстрілюють прикордонні райони Сумщини

    Російські окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    Так, сьогодні, 31 травня, з 17:15 до 18:15 було зафіксовано 16 вибухів (приходів) на території України. Були обстріляні околиці населених пунктів Середина Буда та Прогрес.

    За попередніми даними, вогонь вівся з міномета (калібр 80 мм та 120 мм).

    Втрат серед українських захисників і техніки немає. Інформація щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

    Як повідомлялося, 31 травня Росія здійснила ракетний авіаційний удар із літаків Су-30СМ по підрозділах українських військ в Сумській області.

    У ніч на 31 травня ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Есманської громади. О 3 годині ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

    Напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    За годину РФ випустила по прикордонню Сумщини 16 снарядів