За годину РФ випустила по прикордонню Сумщини 16 снарядів

Росіяни з мінометів обстрілюють прикордонні райони Сумщини

Російські окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Так, сьогодні, 31 травня, з 17:15 до 18:15 було зафіксовано 16 вибухів (приходів) на території України. Були обстріляні околиці населених пунктів Середина Буда та Прогрес.

За попередніми даними, вогонь вівся з міномета (калібр 80 мм та 120 мм).

Втрат серед українських захисників і техніки немає. Інформація щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Як повідомлялося, 31 травня Росія здійснила ракетний авіаційний удар із літаків Су-30СМ по підрозділах українських військ в Сумській області.

У ніч на 31 травня ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Есманської громади. О 3 годині ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

Напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

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