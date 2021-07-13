Словенія оновила правила в'їзду для туристів. Що відомо

Згідно з рішенням уряду, змін не передбачається щодо країн із «зеленого» списку

З 14 липня уряд Словенії вирішив дозволити в'їзд для мандрівників із «помаранчевого» та «червоного» списків поширення пандемії, якщо вони пройшли вакцинацію, мали негативний результат тесту на Covid-19 або повністю одужали від хвороби. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

Згідно із рішенням уряду, змін не передбачається щодо «зеленого» списку країн (Італія, Хорватія, Німеччина, Австрія, Ізраїль, Японія), у яких спостерігається найменша кількість випадків зараження коронавірусом за останні два тижні.

Проте уряд вніс деякі зміни щодо осіб, які прибувають до Словенії, з «помаранчевого» списку (Латвія, Ірландія, регіони Бельгії, Норвегії, Франції, Іспанії, до якого входять країни із середнім ризиком поширення пандемії, виходячи з їх епідеміологічної ситуації Covid-19. Для лібералізації правил також будуть враховувати наявність цифрового Covid-сертифікату, який використовується державами-членами Європейського Союзу для полегшення пересування туристів.

Тим часом, сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна.

Також прикордонники попередили українців про нові правила в’їзду до Словаччини. Правила почали діяти з 9 липня. При в’їзді, за винятком кількох груп (наприклад, дітей до 12 років і транзитних пасажирів) необхідно зареєструватися на спеціальному сайті, підтвердити реєстрацію на кордоні і бути готовим зробити це ще раз під час перебування на території країни.