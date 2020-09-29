«Слуга народу» Беленюк захворів на коронавірус



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Жан Беленюк підхопив Covid-19

У нардепа «бойовий настрій»

Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Instagram.

«Я вже другий день перебуваю на самоізоляції, оскільки мені поставили підозру на коронавірус. І сьогодні все підтвердилося. Але настрій у мене бойовий. Здаючи тест я на 99% був упевнений, що захворів. Я припускаю, де міг заразитися. Буду всіх інформувати, що б ви знали як поводитися в такій ситуації», – сказав Беленюк.

Переглянути цей допис в Instagram Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 29 Вер 2020 р. о 8:28 PDT

Як відомо, 29-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від «Слуги народу».

Сьогодні також стало відомо, що у п'ятого президента України та чинного народного депутата від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка підтвердили коронавірусне захворювання.

Також голова Харківської облради підхопив коронавірус.

Додамо, що нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик захворіла на коронавірус. Позитивний тест на Covid-19 вона отримала 29 вересня.