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    «Слуга народу» Беленюк захворів на коронавірус

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    Жан Беленюк підхопив Covid-19 - «Слуга народу» Беленюк захворів на коронавірус
    Жан Беленюк підхопив Covid-19

    У нардепа «бойовий настрій»

    Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк отримав позитивний тест на коронавірус.

    Про це він повідомив у Instagram.

    «Я вже другий день перебуваю на самоізоляції, оскільки мені поставили підозру на коронавірус. І сьогодні все підтвердилося. Але настрій у мене бойовий. Здаючи тест я на 99% був упевнений, що захворів. Я припускаю, де міг заразитися. Буду всіх інформувати, що б ви знали як поводитися в такій ситуації», – сказав Беленюк.

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    Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг

    Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

    Як відомо, 29-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від «Слуги народу».

    Сьогодні також стало відомо, що у п'ятого президента України та чинного народного депутата від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка підтвердили коронавірусне захворювання.

    Також голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    Додамо, що нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик захворіла на коронавірус. Позитивний тест на Covid-19 вона отримала 29 вересня.

    здоров'я депутат партія Слуга народу Жан Беленюк коронавірус
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