Український тенісист порівняв можливість падіння астероїду із зараженням на коронавірус

Марченко поки не вигравав жодного поєдинку після поновлення туру АТР, який призупинявся через пандемію коронавірусу

Відомий український тенісист Ілля Марченко виразив свою думку стосовно необхідності запобіжних заходів від коронавірусу.

«Цитата: «Ризик смерті після зараження Covid-19 становить 0,3 відсотка, що менше, ніж ймовірність зіткнення астероїда 2018VP1 з землею за оцінкою НАСА - 0,41 відсотка». Чи варто купувати шолом, або моя маска захистить мене і на цей раз?», - написав Марченко.

Quote “The risk of dying after being infected with Covid19 is 0.3%, less than the 0.41% chance estimated by NASA of asteroid 2018VP1 colliding with the earth.”

Should I buy a helmet, or my mask will protect me this time as well?