Український тенісист порівняв можливість падіння астероїду із зараженням на коронавірус



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Тенісист Марченко з одним із своїх трофеїв Twitter eltenisquenovemos

Марченко поки не вигравав жодного поєдинку після поновлення туру АТР, який призупинявся через пандемію коронавірусу

Відомий український тенісист Ілля Марченко виразив свою думку стосовно необхідності запобіжних заходів від коронавірусу.

«Цитата: «Ризик смерті після зараження Covid-19 становить 0,3 відсотка, що менше, ніж ймовірність зіткнення астероїда 2018VP1 з землею за оцінкою НАСА - 0,41 відсотка». Чи варто купувати шолом, або моя маска захистить мене і на цей раз?», - написав Марченко.

Quote “The risk of dying after being infected with Covid19 is 0.3%, less than the 0.41% chance estimated by NASA of asteroid 2018VP1 colliding with the earth.”

Should I buy a helmet, or my mask will protect me this time as well? — Illya Marchenko (@imarchello) September 29, 2020

Станом на сьогоднішній ранок в Україні 204 932 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3996 летальних, 90 250 пацієнтів одужали. Окрім того, за добу було зафіксовано 3 627 нових випадків.

Сьогодні Марченко зазнав фіаско на старті в Бьєллі, де в двох сетах поступився Денису Істоміну – 6:7 (0) і 2:6.

Довідка: Марченко став професіоналом у 2005 році і відтоді грав здебільшого у ф'ючерсах та челенджерах. Найвищий результат в кар’єрі у рейтингу АТР – 49 рядок датований 2016 роком. На Олімпіаді 2016 року він доходив до 1/16 фіналу. Найкращим показником на турнірах «Великого шолома» є вихід в 1/8 фіналу на US Open 2016-го року. Його найкращий удар - бекхенд, а найулюбленіше покриття - хард.

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