За час епідемії точок доступу до кисню в лікарнях Київщини збільшили вдесятеро



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У лікарнях Київщини 548 точок доступу до кисню

У Київській області хворих на коронавірусну інфекцію приймають 11 госпітальних баз

Для лікарень Київської області придбали нові точки доступу пацієнтів до кисню. У десять разів збільшити їх кількість вдалось лише за кілька місяців.

Основні кроки в напрямі протидії поширенню коронавірусу голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін озвучив під час пресконференції, повідомляє пресслужба ОДА.

«Для ефективної боротьби з коронавірусом важливо було оптимально консолідувати всі можливі зусилля і забезпечити госпітальні бази необхідним медичним обладнанням. За цей час встигли вдесятеро збільшити кількість точок доступу до кисню в лікарнях Київщини. Тепер їх 548. Окрім засобів захисту, за кошти обласного бюджету ми закупили 26 апаратів ШВЛ середнього класу, 13 аналізаторів газів крові з аналізом електролітів та пересувні рентген-діагностичних комплекси», – зазначив Володін.

Очільник Київщини нагадав, що хворих на коронавірусну інфекцію приймають 11 госпітальних баз. Перепрофільовані лікарні розраховані на 1085 інфекційних ліжок.

Також він зупинився на тому, як на Київщині відбувається процес обстеження на коронавірусну інфекцію.

«Щоб збільшити кількість досліджень у лабораторних умовах, ми придбали три додаткові ПЛР-системи. Забір біоматеріалу для діагностики здійснює 37 бригад. У середньому кожна з них вже провела понад 365 тестувань», – наголосив голова ОДА.

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Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 29 вересня у Київській області зафіксовано 8996 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 142 особи.