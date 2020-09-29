Депутатка Скороход у Раді просила купити сироп від кашлю



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Народна депутатка Анна Скороход перебуває в парламенті без маски Фото: Ян Доброносов, Букви

Навесні Скороход перехворіла на коронавірус

Народна депутатка Анна Скороход (група Партія «За майбутнє»), яка раніше перехворіла на коронавірус, просила в парламенті купити їй сироп від кашлю. При цьому нардеп перебувала на засіданні без маски.

Даний факт публікує видання Букви.

Так, Скороход вела переписку на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Нардеп попросила співрозмовницю купити їй сироп від кашлю.

Варто зазначити, що Анна Скороход перебувала на засіданні без захисної маски, незважаючи на те, що вони необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах.

У переписці з іншим співрозмовником Анна Скороход, коментуючи перебування без маски в залі засідань, написала, що «тут більшість без масок». Вона також почала заперечувати, що кашляє.

Нардеп дала зрозуміти, що її не обходить, що на це звертають увагу ЗМІ.

У березні нардеп перехворіла на коронавірус. Covid-19 тоді діагностували і у новонародженої дитини Скороход.