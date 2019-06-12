Гутцайт із прохідної частини «Слуги народу» передумав іти до Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор департаменту молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт Фото: facebook.com

Директор департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадим Гутцайт вважає, що буде кориснішим для країни, працюючи у виконавчій владі

Директор департаменту молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт 11 червня заявив у Facebook, що не балотуватиметься до Верховної Ради за списками президентської партії «Слуга народу».

«Я не йду на вибори до Ради. Я вдячний президентові Володимиру Зеленському, голові партії «Слуга народу» Дмитру Разумкову і всій команді загалом за виявлену довіру. Я пишаюсь і вдячний за те, що ви оцінили мою роботу, за те, що ви вважали мене гідним бути частиною цієї сильної команди. Але я людина справи, я не політик. Я ніколи ним не був», – заявив він.

Гутцайт вважає, що буде кориснішим в органах виконавчої влади.

«Чи то в Києві як керівник департаменту спорту, чи то в Міністерстві молоді та спорту», – додав він.