Гутцайт із прохідної частини «Слуги народу» передумав іти до Ради
Директор департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадим Гутцайт вважає, що буде кориснішим для країни, працюючи у виконавчій владі
Директор департаменту молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт 11 червня заявив у Facebook, що не балотуватиметься до Верховної Ради за списками президентської партії «Слуга народу».
«Я не йду на вибори до Ради. Я вдячний президентові Володимиру Зеленському, голові партії «Слуга народу» Дмитру Разумкову і всій команді загалом за виявлену довіру. Я пишаюсь і вдячний за те, що ви оцінили мою роботу, за те, що ви вважали мене гідним бути частиною цієї сильної команди. Але я людина справи, я не політик. Я ніколи ним не був», – заявив він.
Гутцайт вважає, що буде кориснішим в органах виконавчої влади.
«Чи то в Києві як керівник департаменту спорту, чи то в Міністерстві молоді та спорту», – додав він.
Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.
Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.
До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.
Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).
Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».