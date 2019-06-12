Колишній депутат Одеської міськради Співак не піде до Ради за списком «Слуги народу»



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Ексдепутат Одеської міської ради, керівник платформи «Національна стратегія розвитку» Дмитро Співак Фото: facebook.com/SpivakDmytriy

За його словами, він не хотів би завдати якихось репутаційних ризиків президенту Зеленському та його партії

Колишній депутат Одеської міської ради, керівник платформи «Національна стратегія розвитку» Дмитро Співак відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу». «Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду до парламенту!» - написав Співак у Facebook у середу.

Він назвав причини такого рішення. Зокрема, зазначив, що після того, як на з'їзді партії «Слуга народу» його оголосили під номером 33, в соціальних мережах проти нього і його сім'ї розгорнулася «ціла кампанія з дискредитації».

Співак також наголосив, що його публічна позиція багатьом не подобається. «Але я не буду її змінювати на догоду нинішній кон'юнктурі. Та й заради горезвісного мандата - теж. А тому я не хотів би завдати якихось репутаційних ризиків президенту Зеленському та його партії», - пояснив він.

Серед інших причин - «моя журналістська і телевізійна діяльність дає мені великі можливості впливати на формування громадської думки й приносити користь моїй країні, розкриваючи корупційні нариви і контролюючи владу та її рішення». «І я продовжуватиму займатися цією діяльністю. Відкрито і публічно», - запевнив Співак.

Крім того, він бачить своїм завданням зробити все можливе, щоб так звані патріоти й активісти зникли зі суспільної свідомості людей і життя країни.

Після оголошення про кандидатуру Співака у списку партії «Слуга народу» низка активістів повідомили про його зв’язки із лідером проросійської «Опозиційної платформи – За життя» Віктором Медведчуком.

«Але от є й цікаві персонажі. Скрита така рssня і ватка, от приміром 33 номер. Нєкто Дмитро Співак з Одеси. «Аналітик» чи навіть ведучий на NewsOne в Медведчука. За свій довгий і тєрністий трудовий шлях встиг побувати або балотуватись від СДПУ(о) Медведчука, «Трудовій Україні», у Тимошенко був, у Королевської був в «Україна-Вперед» потім, востаннє у Порошенка», - писав у Facebook активіст Роман Сініцин.

У коментарях його також підтримав інший одеський громадський діяч Сергій Стерненко, який згодом повідомив, що Співака виключили зі списку.

«Хороша новина. Медведчуківського Дмитра Співака (№33 в списку) поперли з партії «Слуга народу» після нашого розголосу», - повідомив він у Twitter.

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.

Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».

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