Партнер кандидата в нардепи від «Слуги народу» організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським



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Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві»

Акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб

Роман Солодкий, партнер 52-го номера у списку «Слуги народу» Артема Культенка по бізнесу, пов’язаного з київськими МАФами, організовує пікет під стінами Адміністрації президента.

У заяві київських МАФовиків йдеться про те, що акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб.

Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві, що створюються столичною владою та передача відповідного письмового звернення до Зеленського з проханням особистої зустрічі з ініціативною групою».

Організатором пікету є ГО «Громадянський корпус», президентом якої є Роман Солодкий.

Раніше «Громадянський корпус» заявив про підтримку Артема Культенка, який потрапив до списку партії «Слуга Народу» під 52-м номером.

Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – «Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва» (ГО «СІТІ М.КИЄВА»). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Самого Солодкого називають «королем незаконних МАФів». Свого часу він був активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою.

До списку партії «Слуга народу» потрапила ще одна людина, пов’язана з ринком столичних МАФів та Артемом Культенком. Це 22-й номер у списку Андрій Холодов.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ «Флорентіно» (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на «мобільному харчуванні». Як ФОП «Холодов» до 10 червня працював у сфері «консультування з питань комерційної діяльності й керування».

На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

ТОВ «Юкрейн Ріал Естейт», керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: «оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення», «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»;

ТОВ «Хед Менеджмент Компані» та ТОВ «Табак Індастріал ЛТД».

Варто відзначити, що за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду «Слуги народу», ФОП «Холодов» був закритий.