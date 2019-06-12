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    Партнер кандидата в нардепи від «Слуги народу» організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським

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    Метою акції є &laquo;привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві&raquo; - Партнер кандидата в нардепи від «Слуги народу» організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським
    Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві»

    Акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб

    Роман Солодкий, партнер 52-го номера у списку «Слуги народу» Артема Культенка по бізнесу, пов’язаного з київськими МАФами, організовує пікет під стінами Адміністрації президента.

    У заяві київських МАФовиків йдеться про те, що акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб.

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    Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві, що створюються столичною владою та передача відповідного письмового звернення до Зеленського з проханням особистої зустрічі з ініціативною групою». 

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    Організатором пікету є ГО «Громадянський корпус», президентом якої є Роман Солодкий.

    Раніше «Громадянський корпус» заявив про підтримку Артема Культенка, який потрапив до списку партії «Слуга Народу» під 52-м номером. 

    Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – «Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва» (ГО «СІТІ М.КИЄВА»). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

    Самого Солодкого називають «королем незаконних МАФів». Свого часу він був активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою. 

    До списку партії «Слуга народу» потрапила ще одна людина, пов’язана з ринком столичних МАФів та Артемом Культенком. Це 22-й номер у списку Андрій Холодов.

    Згідно з даними аналітичної системи YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ «Флорентіно» (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на «мобільному харчуванні». Як ФОП «Холодов» до 10 червня працював у сфері «консультування з питань комерційної діяльності й керування».

    На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

    ТОВ «Юкрейн Ріал Естейт», керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: «оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення», «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»;

    ТОВ «Хед Менеджмент Компані» та ТОВ «Табак Індастріал ЛТД».

    Варто відзначити, що за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду «Слуги народу», ФОП «Холодов» був закритий.

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