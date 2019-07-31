Молоді та зухвалі.

Топ-10 юних нардепів нової Верховної Ради

Наймолодшому парламентарію – всього 23

Серед нових облич у парламенті наступного скликання (а вже відомо, що таких буде три чверті від його складу), звісно, багато молоді. Обмовимося: вік сам по собі не означає, що молодші депутати у чомусь поступаються старшим колегам.

У Раді минулого скликання наймолодшим депутатом на момент обрання була Альона Кошелєва з Радикальної партії Олега Ляшка – 24 роки. По 25 років було її колезі по фракції Андрію Лозовому та Єгору Фірсову з БПП. У позаминулому парламенті наймолодшим (24 роки) був «свободівець» Андрій Іллєнко. Усіх їх в новому скликанні нема.

З понад чотирьох сотень обранців, які незабаром зайдуть під купол, «Главком» вирахував десятку найбільш юних парламентарів. Їм теж максимум 25 років. Вісім з них представляють найбільшу фракцію майбутнього парламенту «Слугу народу», ще по одному – «Європейську солідарність» та «Голос». А от у консервативних «Батьківщині» та «Опозиційній платформі «За життя» у прохідних частинах списків взагалі не виявилось осіб, які б народилися після 1990 року.

Рекордсмени за віком. Наймолодші депутати

Святослав Юраш, 23 роки

«Слуга народу»

Народився 16 лютого 1996 року

Прізвище Юраша давно на слуху. У нього нема вищої освіти і він – наймолодший депутат Верховної Ради дев’ятого скликання. За легендою, Юраш навчався за кордоном (Польща, Індія), вивчав міжнародні відносини, але перервав навчання через події на Євромайдані. Заснував міжнародний центр «Майдан» та медіаресурс EuromaidanPR, через який різними мовами доносилась інформація про події в Україні. Співробітничав з багатьма міжнародними, медійними, громадськими організаціями, серед яких творче об’єднання Babylon'13, де очолював комунікації. На днях Юраш був виключений з лав цього об’єднання через критику мовного закону та реформ, що проводить Міністерство охорони здоров’я на чолі з Уляною Супрун. Фактично новоспечений нардеп почав повторювати риторику верхівки партії та самого президента, які неодноразово заявляли, що українізацію треба проводити не батогом, а пряником.

Батько Юраша – директор департаменту зі справ релігії та національностей Міністерства культури – публічно підтримував Петра Порошенка. У Юраша-молодшого в його юні для політика роки вже є орден «За заслуги» ІІІ ступеня, який він отримав якраз від Порошенка.

Яна Зінкевич, 24 роки

«Європейська солідарність»

Народилася 2 липня 1995 року

Доброволець-медик, прикута до інвалідного візка. Петро Порошенко запросив юну діячку до «вітринної» першої десятки своєї партії. Під час війни на сході Зінкевич очолювала медичне управління реабілітації Української добровольчої армії та командувала медичним батальйоном «Госпітальєри», який рятував поранених українських солдатів та цивільних з передової. У грудні 2015 року на автомобілі батальйону потрапила в страшне ДТП на трасі Дніпро–Донецьк, в результаті якого отримала пожиттєву інвалідність.

Зінкевич родом з Рівного, де влада нещодавно надала їй нову квартиру, але мешкає в Дніпрі, де навчається у Державній медичній академії. Також нова депутатка очолює комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міськради, куди перейшли працювати волонтери «Госпітальєрів». Заявлена мета підприємства – навчати мешканців міста та працівників бюджетних установ надавати першу медичну допомогу потерпілим у різних ситуаціях.

У парламенті Яна збирається захищати інтереси ветеранів війни, людей з інвалідністю та боротися з усіма видами дискримінації. Нагороджена орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За спасіння життя», «Народний герой України» та пам'ятним знаком «За воїнську доблесть». Самотужки виховує доньку, яку народила вже після аварії.

Михайло Ананченко, 24 роки

«Слуга народу»

Народився 17 листопада 1994 року

Попри молодий вік, цей сумський активіст встиг багато де попрацювати, а на виборах очолював «команду Зе» в регіоні. Ананченко починав арт-директором та піар-менеджером у нічному клубі та займався організацією різноманітних молодіжних заходів як голова профкому Сумського державного педагогічного університету, який він закінчив. Серед його регалій – Студентський мер Сум та Студентський президент України. Є співзасновником та керівником Громадської організації «Українська молодіжна рада» та «Всеукраїнське об’єднання «Суми Псел».

Ананченко був помічником міського голови Сум від «Батьківщини» Олександра Лисенка. «Бронзовий призер» рейтингу «молодих та зухвалих» знаходиться у дружніх стосунках з призначеним Зеленським головою Служби зовнішньої розвідки нардепом від «Батьківщини» Владиславом Бухарєвим. Останній також долучився до перемоги Зеленського, а раніше він регулярно привозив в рідне село на Сумщині «95 квартал».

Анна Колісник, 24 роки

«Слуга народу»

Народилася 24 жовтня 1994 року

Про це юне дарування відомо зовсім мало. Анна Колісник – з Харкова, закінчила Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «міжнародне право» та Харківський національний університет ім. Каразіна за спеціальністю «управитель з адміністративної діяльності, економіст». Працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. У документах, поданих до ЦВК, вказано, що вона тимчасово безробітна. На президентських виборах Колісник була довіреною особою Володимира Зеленського.

Євгеній Брагар, 25 років

«Слуга народу»

Народився 30 травня 1994 року

Цей майбутній депутат закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за спеціальністю «Історія» і зараз навчається в аспірантурі. Засновник проєкту «Лінгвіст» та Мовного клубу в університеті, де викладає польську мову. На президентських виборах був членом виборчої комісії від кандидата Зеленського. Проходив стажування у парламентському комітеті з питань закордонних справ. Брагар вважає, що партія «Слуга народу» дотримується проєвропейського курсу і в першу чергу має зняти депутатську недоторканість і внести на розгляд нового парламенту закон про імпічмент президенту.

Олексій Устенко, 25 років

«Слуга народу»

Народився 7 квітня 1994 року

Син радника президента з економічних питань Олега Устенка, якого інколи називають у числі претендентів на прем’єрську посаду. Устенко-молодший закінчив факультет міжнародної економіки та менеджменту Київського національного економічного університету ім. Гетьмана та факультет міжнародної бізнес-економіки у London City University. Вважається експертом з інвестицій та розвитку аграрного сектору. Майбутній депутат є бенефіціаром в кількох аграрних компаніях – «Агроголден», «Агроніжин», «Агротрейд ленд», «Дубровицький агропродукт» та інших і виступає за приватизацію землі. Є координатором Гарвардського клубу в Україні, який очолює його батько.

Устенко-джуніор був помічником на громадських засадах нардепа від «Батьківщини» Валерія Дубіля.

Олексій Мовчан, 25 років

«Слуга народу»

Народився 12 лютого 1994 року

Єдиний мажоритарник у списку десяти наймолодших. І перемін Олексій Мовчан не кого-небудь, а мультимільйонера, депутата багатьох скликань Костянтина Жеваго. Уродженець Кременчука закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю «фінанси та кредит», Український католицький університет за спеціальністю «державне управління» і Київську школу економіки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». З 2017 року працює проєктним менеджером у «ProZorro. Продажі». У декларації Мовчана за минулий рік, окрім його офіційного доходу, вказані 13 подарунків у грошовій формі від батька Василя Мовчана та Лідії Шаповалової, які траншами по 65 та 85 тис. грн допомагали молодому майбутньому депутату фінансово. Сам він не приховує, що вів кампанію на гроші батьків. Мовчан є племінником діючого нардепа Юрія Шаповалова («Відродження»), який також виграв вибори на своєму окрузі в Кременчуці.

Олексій є співзасновником громадської організації «Футбольна академія «Ягуар», яка виховує футболістів у Кременчуці. Бере участь у проєкті «Нові лідери», де розповідає про те, як працює ProZorro. Пропонує поповнювати місцеві бюджети за рахунок продажу декомунізованих пам’ятників Леніну та списаних автобусів. У своїх поствиборних інтерв’ю Мовчан визнає, що в його перемозі є дві основні складові – сила партійного бренду «Слуги» та одіозність персони Жеваго.

Роксолана Підласа, 25 років

«Слуга народу»

Народилася 25 січня 1994 року

Відома персона – радник та речниця міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва, керівник Національної програми стажувань в органах центральної влади. В її резюме – робота в Українському кризовому медіацентрі, Американській торгівельній палаті, Представництві ЄС в Україні, була учасником програми Держдепу США International Visitor Leadership Program.

Підласа закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за фахом «міжнародна економіка», а другу вищу освіту отримувала в Київській школі економіки за фахом «публічна політика та урядування». Тож на тренінгу, який проводить ця школа для Зе-депутатів, вона, мабуть, почує мало нового для себе.

Роман Лозинський, 25 років

«Голос»

Народився 20 січня 1994 року

Координатор виборчої кампанії «Голосу» в ключовому для цієї партії Львівському регіоні. До того, як потрапити в команду Вакарчука, Лозинський очолював політраду локальної Української Галицької партії, яка заявила про підтримку «Голосу». Закінчив Львівський національний університет ім. Франка за спеціальністю «політологія» та Український католицький університет за спеціальністю «публічне адміністрування», проходив стажування у канадському парламенті. Член громадських організацій «Пласт» та «Бігова Україна».

Ростислав Тістик, 25 років

«Слуга народу»

Народився 9 жовтня 1993 року

Ще один львів’янин, під час передвиборчих перегонів представляв «Зе-команду» у Львові. Закінчив магістратуру на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Франка, а також Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ за спеціальністю «правознавство». Працював комерційним директором у сфері нерухомості. Каже, що доєднався до команди Зеленського, бо втомився чекати змін, а президента вважає сильною людиною, яка реалізувала багато проєктів. Себе Тістик називає «громадянином з активною життєвою позицією», а першочерговими завданнями для нової влади вважає розвиток ІТ-індустрії та реальну підтримку сільського господарства.

Сім’я майбутнього депутата дуже добре відома у Львові. Ростислав – син ексдепутата Львівської міськради від партії «Свобода» Ярослава Тістика. Його дядько, Володимир Тістик, представляв партію в Львівській облраді. Родичі кандидата у нардепи мають бізнес-інтереси у галузі нерухомості, громадського харчування та торгівлі. Компанії Тістиків були замішані в історіях з незаконним будівництвом і відчуженням землі.

Павло Вуєць, «Главком»