«Слуга народу», якого називають наступним міністром охорони здоров'я, шокував своїми заявами Супрун



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Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування «у представників різних рас»

Супрун заявила, що деякі тези Радуцького не відповідають дійсності або є помилковими

Радник президент, засновник мережі приватних клінік «Борис» Михайло Радуцький, якого називають наступним міністром охорони здоров'я, дав інтерв’ю газеті «Ваше здоров’я».

У очільниці МОЗ Уляни Супрун ці заяви викликали здивування.

«Нещодавно радник президента з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький дав розлоге інтерв'ю газеті «Ваше здоров'я», яка, до речі, належить родині Загорія (власникам одного з найбільших фармацевтичних бізнесів в Україні). Вдячна Михайлу за можливість ще раз нагадати українцям про вже втілені командою Міністерства охорони здоров'я Україна зміни і спростувати поширені міфи і маніпуляції, якими переповнений згаданий матеріал», - написала Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, деякі тези Радуцького не відповідають дійсності або є помилковими. Зокрема цей намір затвердити національну стратегію розвитку системи охорони здоров'я. Супрун нагадала, що така стратегія на період 2015-2020 років існує і затверджена.

«Політики регулярно змінюються, але впровадження обраної державної політики має тривати. Старт з нуля з приходом кожного нового міністра - одна з причин, чому бажані зміни не відбулися раніше. Тому коли в 2016 році ми прийшли до міністерства, вибрали стратегію, яку готували експерти до нас і почали її втілювати. Спочатку ми більше року боролися за прийняття закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Саме з моменту його прийняття почалося системне впровадження трансформації медичної системи. Ми почали зміни на рівні сімейної медицини і цей етап трансформації практично завершений. На черзі зміни в поліклініках і лікарнях. Протягом цього року йде підготовка, а з 2020 установи, які надають спеціалізовану медичну допомогу також почнуть працювати за новими принципами», - написала Супрун.

Також вона розкритикувала тезу Радуцького про адаптацію до українських потреб протоколів лікування інших країн. Зокрема в частині того, що існують генетичні відмінності в перебігу хвороб тих чи інших рас. За словами Супрун, медичні протоколи - це універсальні алгоритми дії лікарів.

«Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних «імунних потреб нації», а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії», – написала вона.



Очільниця МОЗ пояснила, що медичні протоколи – універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту.



«Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків – однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий», – наголосила Супрун.

Супрун також заявила, що систему трансплантації не можна побудувати за рік. Зміни в цій області відбуваються покроково і системно, але для цього потрібен час.

«Уже розроблена і на стадії тестування Єдина державна інформаційна система трансплантації. Крім цього в Україні з'явилася нова професія - «транспланто-координатор». Навчання за цією професією вже пройшли 33 людини», - пояснила вона.

Також, за її словами, МОЗ уже четвертий рік не проводить закупівель ліків - цим займалися міжнародні огранізації, а згодом - державне підприємство «Медичні закупівлі України», яке буде поступово брати на себе функції закупівельника необхідних ліків.

Керівниця МОЗ також зазначила, що команда міністерства охорони здоров'я при необхідності готова повторно представити команді президента зміст трансформації системи охорони здоров'я.

«Хто б не став міністром охорони здоров'я в Україні за існуючого стану справ - їй або йому доведеться спростовувати фейки через некомпетентність, необізнаність або свідому брехню людей, яких вважають експертами і запрошують на інтерв'ю. Довгий час на цій брехні наживалися і продовжують наживатися недобросовісні люди. А кваліфікований менеджер завжди знайде час для боротьби з такою загрозою. Готові з командою при необхідності повторно подати команді президента зміст трансформації системи охорони здоров'я. В любому випадку рекомендуємо уважно готуватися до публічної комунікації і не використовувати інформацію з сумнівних джерел», - підкреслила Супрун.