Супрун спростувала слова радника Зеленського про особливості лікування для різних рас



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Очільниця МОЗ пояснила, що медичні протоколи – універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту

Радник президента Володимира Зеленського, засновник мережі приватних клінік «Борис» Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування «у представників різних рас». У очільниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали здивування.

Про це Радуцький заявив в інтерв’ю газеті «Ваше здоров’я».

Обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.

«Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають й особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мін’юстом, адаптованими», – сказав Радуцький.

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун у Фейсбук спростувала ці слова.

«Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних «імунних потреб нації», а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії», – написала вона.

Очільниця МОЗ пояснила, що медичні протоколи – універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту.

«Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків – однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий», – наголосила Супрун.

Нагадаємо, Радуцький пройшов у парламент від партії «Слуга народу». Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров’я.