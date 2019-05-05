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    Супрун пояснила, чому важливо мити руки з милом

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    Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від патогенів і мікробів - ретельно мити руки, зауважила очільниця МОЗу<strong><strong><br /></strong></strong> - Супрун пояснила, чому важливо мити руки з милом
    Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від патогенів і мікробів - ретельно мити руки, зауважила очільниця МОЗу

    Миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне, підкреслила Супрун

    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Світовий день гігієни рук нагадала українцям, що ретельно мити руки водою з милом надзвичайно важливо для здоров’я.

    Про це вона написала у Facebook.

    «Нам потрібно ретельно мити руки водою з милом. Миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне. Мило та його пінка допомагають змити бруд та мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд та можуть викликати резистентність деяких бактерій», - підкреслила Супрун.

    Вона закликала не забувати мити руки:

    • після повернення з вулиці додому
    • до, під час і після приготування їжі
    • до і після догляду за хворим
    • після кашляння, чхання, видування носа
    • після відвідування туалету
    • після контакту з тваринами

    «Шляхів розповсюдження патогенів і мікробів є безліч. Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від них - ретельно мити руки», - зауважила очільниця МОЗу, зазначивши:

    • Ми часто торкаємося своїх очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм, викликаючи різні хвороби. До прикладу, через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип.
    • Мікроби з брудних рук можуть потрапити в їжу і напої, поки ми готуємо або споживаємо їх.
    • Мікроби з немитих рук можна перенести на інші предмети - поверхні меблів, поручні, стільниці або іграшки, а потім перенести на руки іншої людини.
    • Якщо торкатися брудними руками обличчя - можуть виникнути проблеми зі шкірою.
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