Супрун пояснила, чому важливо мити руки з милом
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Миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне, підкреслила Супрун
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Світовий день гігієни рук нагадала українцям, що ретельно мити руки водою з милом надзвичайно важливо для здоров’я.
Про це вона написала у Facebook.
«Нам потрібно ретельно мити руки водою з милом. Миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне. Мило та його пінка допомагають змити бруд та мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд та можуть викликати резистентність деяких бактерій», - підкреслила Супрун.
Вона закликала не забувати мити руки:
- після повернення з вулиці додому
- до, під час і після приготування їжі
- до і після догляду за хворим
- після кашляння, чхання, видування носа
- після відвідування туалету
- після контакту з тваринами
«Шляхів розповсюдження патогенів і мікробів є безліч. Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від них - ретельно мити руки», - зауважила очільниця МОЗу, зазначивши:
- Ми часто торкаємося своїх очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм, викликаючи різні хвороби. До прикладу, через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип.
- Мікроби з брудних рук можуть потрапити в їжу і напої, поки ми готуємо або споживаємо їх.
- Мікроби з немитих рук можна перенести на інші предмети - поверхні меблів, поручні, стільниці або іграшки, а потім перенести на руки іншої людини.
- Якщо торкатися брудними руками обличчя - можуть виникнути проблеми зі шкірою.