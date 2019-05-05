Супрун пояснила, чому важливо мити руки з милом



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Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від патогенів і мікробів - ретельно мити руки, зауважила очільниця МОЗу



Миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне, підкреслила Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Світовий день гігієни рук нагадала українцям, що ретельно мити руки водою з милом надзвичайно важливо для здоров’я.

Про це вона написала у Facebook.

«Нам потрібно ретельно мити руки водою з милом. Миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне. Мило та його пінка допомагають змити бруд та мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд та можуть викликати резистентність деяких бактерій», - підкреслила Супрун.

Вона закликала не забувати мити руки:

після повернення з вулиці додому

до, під час і після приготування їжі

до і після догляду за хворим

після кашляння, чхання, видування носа

після відвідування туалету

після контакту з тваринами

«Шляхів розповсюдження патогенів і мікробів є безліч. Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від них - ретельно мити руки», - зауважила очільниця МОЗу, зазначивши: