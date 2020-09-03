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    «Слуга» Радуцький продовжує займатися бізнесом, відправляючи клієнтів у «Борис»: фотофакт

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    Михайло&nbsp;<span>Радуцький веде переписку в парламенті щодо нових клієнтів у клініці Борис&nbsp;</span> - «Слуга» Радуцький продовжує займатися бізнесом, відправляючи клієнтів у «Борис»: фотофакт
    Михайло Радуцький веде переписку в парламенті щодо нових клієнтів у клініці Борис 
    Фото: УП

    Закон забороняє депутатам суміщати роботу з іншими видами комерційної діяльності

    Народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький займається направленням пацієнтів на лікування під час засідань парламенту.

    Такий висновок можна зробити з листування депутата, яке опублікувало видання «Букви».

    Нардеп Валерій Дубіль переслав Радуцькому дані своєї знайомої, якій потрібно було лікування з проханням про госпіталізацію.

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    Радуцький прочитав повідомлення і переслав адресату «Гудова».

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    Відомо, що директором департаменту з роботи зі страховими компаніями клініки «Борис» є Юлія Гудова.

    У повідомленні Гудовій Радуцький рекомендує надати послуги пацієнту «без знижки».

    Як відомо, закон забороняє депутатам суміщати роботу з іншими видами комерційної діяльності.

    Михайло Радуцький - глава парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування. Також зазначимо, що Радуцький – засновник клініки «Борис».

    депутат медицина бізнес закон страхування Михайло Радуцький
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