«Слуга» Радуцький продовжує займатися бізнесом, відправляючи клієнтів у «Борис»: фотофакт



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Михайло Радуцький веде переписку в парламенті щодо нових клієнтів у клініці Борис Фото: УП

Закон забороняє депутатам суміщати роботу з іншими видами комерційної діяльності

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький займається направленням пацієнтів на лікування під час засідань парламенту.

Такий висновок можна зробити з листування депутата, яке опублікувало видання «Букви».

Нардеп Валерій Дубіль переслав Радуцькому дані своєї знайомої, якій потрібно було лікування з проханням про госпіталізацію.

Радуцький прочитав повідомлення і переслав адресату «Гудова».

Відомо, що директором департаменту з роботи зі страховими компаніями клініки «Борис» є Юлія Гудова.

У повідомленні Гудовій Радуцький рекомендує надати послуги пацієнту «без знижки».

Як відомо, закон забороняє депутатам суміщати роботу з іншими видами комерційної діяльності.

Михайло Радуцький - глава парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування. Також зазначимо, що Радуцький – засновник клініки «Борис».