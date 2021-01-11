Українська делегація в ПАРЄ обрала нову очільницю

Марія Мезенцева ще до обрання до парламенту займалася міжнародною діяльністю, - Кравчук

Новою головою української делегації в ПАРЄ стала народна депутатка зі «Слуги народу» Марія Мезенцева

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи обрала нову очільницю замість Єлизавети Ясько. Про це на сторінці у Facebook написала заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Новою головою української делегації в ПАРЄ стала народна депутатка зі «Слуги народу» Марія Мезенцева.

Як пояснила Кравчук, оскільки перед Європою постали нові виклики, то українській делегації потрібно теж змінити підходи та стратегію.

«Тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю», ─ пояснила нардеп.

За словами депутатки, на посаду віцепрезидента ПАРЄ переобрали Олександра Мережка.

Кравчук додала, що «пані Ясько лишається дуже важливим членом делегації і продовжує на рівні з усіма іншими працювати на благо країни».

«Зокрема, ми не маємо сумніву, що Ліза продовжить ту титанічну роботу над консолідацією зусиль з нашими союзниками із Baltic+ та іншими партнерами», – написала нардеп.