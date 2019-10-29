«Слуги народу» освистали ветеранку АТО Зінкевич: вона заступилась за Федину



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Яну Зінкевич освистали в Раді нардепи Зеленського

Дівчині довелося слухати крики «ганьба!», аби висловити обурення поведінкою президента

Доброволець-медик, ветеран АТО та народний депутат від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич відповіла на закиди президентської фракції щодо емоційної реакції Софії Федини на відвідування Володимиром Зеленським Золотого-4.

Під час виступу вона наголосила, що політсила висловлює обурення участю нардепа від «Слуги народу» у пропагандистських шоу: «Євген Шевченко показав себе зрадником і колаборантом. І мені дивно відсутність реакції партії «Слуга народу», щонайменше зі спростуванням сказаного і вибаченням перед суспільством».

Зінкевич нагадала, що під час телеефіру Шевченко заявив, що говорить від імені української влади і запропонував напряму зустрітися із керівником проросійських терористів.

«Виступ представника влади від імені владі домовлятися з терористами – це державна зрада. Його повинна взяти під варту СБУ, а перед цим зняти недоторканність Верховна Рада. Сподіваюся, в «Слузі народу» пам'ятають, що вони не слуги Кремля, і самі ініціюють кримінальну справу проти колаборанта», – наголосила нардепка.

І зауважила, що замість адекватного оцінювання дій свого депутата, президентська партія робить нападки на народного обранця від «ЄС» Софії Федини.

«Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів. І вона має право на цю думку. Порада президента іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі, це абсурд!» – сказала Зінкевич.

У цей час представники «Слуги народу» підняли гул, крики та скандували «ганьба» дівчині-госпітальєру.

«І мені, дівчині, яка у 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка чотири рази ухилялася від повісток в армію. Я бачу, що таке відношення захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти: з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами», - зазначила Зінкевич.

Як повідомлялось, 28 жовтня партія «Слуга народу» має намір просити правоохоронців розслідувати висловлювання депутата Верховної Ради Софії Федини із фракції «Європейська солідарність» на адресу президента Володимира Зеленського. Про це на погоджувальній раді повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Згодом стало відомо, що партія «Слуга народу» має намір просити правоохоронців розслідувати висловлювання депутата Верховної Ради Софії Федини із фракції «Європейська солідарність» на адресу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато