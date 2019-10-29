  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розведення сил біля Золотого розпочато – штаб ООС

    • Розсилка
    <p>Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня</p> - Розведення сил біля Золотого розпочато – штаб ООС

    Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня

    Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів

    В штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів.

    «Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців. Зазначаємо, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів», - уточнили в штабі ООС.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня. 

    Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.

    До слова, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що у Петрівському і Золотому йде підготовка до розведення сил. Зазначимо, що бойовики зривали розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.
    Нагадаємо, 25-26 жовтня президент Володимир Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

    Читайте також: 
    Росія окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил формула Штайнмаєра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ