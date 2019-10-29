Розведення сил біля Золотого розпочато – штаб ООС



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Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня

Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів

В штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів.

«Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців. Зазначаємо, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів», - уточнили в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.

Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.

До слова, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.