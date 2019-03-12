Слухання у справах прем'єр-міністра Ізраїлю пройдуть після виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слухання відбудуться протягом трьох місяців після передачі слідству вилучених матеріалів, не пізніше 10 липня

Попередні слухання по справах, в рамках яких проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху можуть висунути звинувачення в корупції, відбудуться після виборів, запланованих на 9 квітня.

Про це повідомляє газета Times of Israel.

Повідомляється, що генпрокурор Ізраїлю Авихай Мандельблит заявив, що слідчі матеріали по справах будуть вилучені у слідчих до 10 квітня 2019 року. Таким чином він задовольнив прохання адвокатів Нетаньяху.

Крім того, він заявив, що попередні слухання, участь в яких повинен прийняти сам прем'єр і інші підозрювані в рамках справ, повинні відбутися протягом трьох місяців після передачі слідству вилучених матеріалів, не пізніше 10 липня.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньяху в ході відеозвернення відкинув звинувачення у корупції.