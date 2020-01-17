Служба безпеки прийшла з обшуками в аеропорт Запоріжжя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт Запоріжжя працює в штатному режимі

В СБУ офіційний коментар обіцяли дати протягом дня

Сьогодні, 17 січня, співробітники СБУ у Запорізькій області проводять обшуки у запорізькому аеропорту. Аеропорт працює в штатному режимі. У міській раді говорять, що спецслужба цікавиться будівництвом нового терміналу.

Про це журналістам під час брифінгу повідомив начальник юридичного відділу Запорізької міської ради Валерій Зломинога.

«Кримінальна справа була порушена ще у 2015 році стосовно ще тодішнього керівництва аеропорту. Дана справа викликає більше запитань ніж відповідей. Події, про які йдеться, мали місце у 2017 році, але справа порушена у 2015 році. Де логіка, як можна у 2015 році порушити справу про події, які відбудуться у 2017 році? Обшук проходить в законному руслі, без зловживань та порушень. Аеропорт працює в штатному режимі», - прокоментував Зломинога.

За його словами, мова йде про правопорушення передбачені ст. 191, 364, 366 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем; зловживання владою та службовим становищем; службове підроблення - ред.).

«Буде проведено аналіз документів, які видавались слідчими на місці, і надамо висновки стосовного того, з чим ми згодні, а з чим ні. Припускаємо що більш за все цікавляться будівництвом нового терміналу», - сказав керівник юридичного відділу міськради.

Зазначимо, інформація про те, що на території комунального аеропорту працюють спецслужби стала відомо близько 13:00. Однак на підприємстві заявили, що ситуацію не коментують і порадили звернутися до міськради.

В СБУ офіційний коментар обіцяли дати протягом дня.

Як раніше повідомлялося, в грудні минулого року в запорізькому аеропорту завершилося будівництво нового терміналу. Об'єкт, площею понад 12 000 кв.м будувався протягом двох років. КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» відкрило кредитну лінію в державному банку «Укргазбанк» на 13 млн доларів. Кредит брався на 5 років під 7,5%, в заставу банку місто віддало комунальний стадіон «Славутич-Арена».

Джерело: Укрінформ