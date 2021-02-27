Службовий пес знайшов схрон зі зброєю поблизу прифронтової Авдіївки

Серед зброї, вилученої солдатами Нацгвардії – набої та гранати

Схованку із боєприпасами, серед яких гранати (РГД та Ф1), понад 200 набоїв калібру 7,62 та більше сотні – калібру 5,45, виявили на Донбасі спецпризначенці Національної гвардії та Служби безпеки України.

Як повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил, ключову роль в операції зіграла злагоджена робота кінологічної двійки окремого загону спеціального призначення «Омега». Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку. Зараз на місці події працюють працівники ДСНС та Національної поліції України. У звʼязку із надзвичайною подією керівництво штабу ООС закликає мешканців прифронтових міст не чіпати незнайомі підозрілі предмети.

«Такі заходи проводяться систематично, адже райони, які знаходяться поблизу лінії зіткнення є найбільш вразливими, ми повинні передбачити усі неприємні несподіванки», – наголосив один із офіцерів керівного складу.

Як повідомлялося раніше, службовий пес допоміг знайти партію контрабандних цигарок, яку угорський дипломат намагався незаконно вивезти з країни через закарпатський прикордонний пост «Лужанка».