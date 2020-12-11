У Кернеса повністю відмовила друга нирка – ЗМІ

Наступного тижня лікарі дадуть відповідь чи зможе Геннадій Кернес повернутися до Харкова

Зараз Кернес знаходиться на стовідсотковому діалізі – Фукс

У Харкіського міського голови Геннадія Кернеса погіршився стан здоров'я. Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

За словами Фукаса, у Кернеса повністю відмовила друга нирка.

«У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. - ред.). Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення в Харків», - сказав Павло Фукс.

Як повідомлялося 9 грудня, переобраний міським головою Харкова Геннадій Кернес оголошений мером Харкова без складання присяги.

Раніше харківські депутати запропонували обрати головуючого на сесії, щоб засідання Харківської міськради нового VIII скликання можна було проводити без відсутнього мера Геннадія Кернеса.

Раніше син Кернеса розповів, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.