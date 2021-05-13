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    В Україні за добу зафіксували майже сім тисяч нових випадків Covid-19

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 2 135 886 осіб - В Україні за добу зафіксували майже сім тисяч нових випадків Covid-19

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 135 886 осіб

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ та Харківській області

    В Україні за минулу добу, 12 травня, зафіксували 6813 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

    Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 569 осіб;
    • летальних випадків – 346;
    • одужало – 19 507 осіб;

    Здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 135 886 осіб;
    • одужало – 1 816 643 особи;
    • летальних випадків – 47 333;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

    20 386 людей щеплено проти Covid-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.

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    Теги: Максим Степанов вакцинація коронавірус
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