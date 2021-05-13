В Україні за добу зафіксували майже сім тисяч нових випадків Covid-19

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 135 886 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ та Харківській області

В Україні за минулу добу, 12 травня, зафіксували 6813 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 569 осіб;

летальних випадків – 346;

одужало – 19 507 осіб;

Здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 135 886 осіб;

одужало – 1 816 643 особи;

летальних випадків – 47 333;

проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

20 386 людей щеплено проти Covid-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.