Сміттєзвалище під Черніговом загорілося через підпал, – ОДА



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При цьому, у відділі комунікації ГУНП Чернігівської області зазначили, що повідомлень щодо ймовірного підпалу на сміттєзвалищі не надходило

Причиною пожежі на сміттєзвалищі у Чернігівській області став підпал. Про це свідчать дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

«На території КП «АТП-2528» (територія Новобілоуської сільської ради Чернігівського району) о 22:48 12 вересня сталася пожежа сміття на площі 1 га. Причина - підпал. Збиток відсутній», - йдеться у повідомленні.

При цьому, у відділі комунікації ГУНП Чернігівської області зазначили, що повідомлень щодо ймовірного підпалу на сміттєзвалищі не надходило.

Нагадаємо, що 12 вересня у Чернігівській області, поблизу с. Новий Білоус, сталася пожежа на сміттєзвалищі.