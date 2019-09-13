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    Сміттєзвалище під Черніговом загорілося через підпал, – ОДА

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    Сміттєзвалище під Черніговом загорілося через підпал, – ОДА

    При цьому, у відділі комунікації ГУНП Чернігівської області зазначили, що повідомлень щодо ймовірного підпалу на сміттєзвалищі не надходило

    Причиною пожежі на сміттєзвалищі у Чернігівській області став підпал. Про це свідчать дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

    «На території КП «АТП-2528» (територія Новобілоуської сільської ради Чернігівського району) о 22:48 12 вересня сталася пожежа сміття на площі 1 га. Причина - підпал. Збиток відсутній», - йдеться у повідомленні.

    При цьому, у відділі комунікації ГУНП Чернігівської області зазначили, що повідомлень щодо ймовірного підпалу на сміттєзвалищі не надходило.

    Нагадаємо, що 12 вересня у Чернігівській області, поблизу с. Новий Білоус, сталася пожежа на сміттєзвалищі.

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