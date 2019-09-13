  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині локалізована

    • Розсилка
    Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині локалізована

    Наразі на місці працює 94 людини та 23 одиниці техніки

    Пожежу на військовому полігоні на Чернігівщині продовжують ліквідувати, наразі вона локалізована. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

    «О 8 ранку за допомогою гелікоптера була проведена повітряна розвідка, під час якої було встановлено, що поширення вогню вже не відбувається. Оголошено про локалізацію пожежі на площі 15 га окремими осередками», - розповіли у пресслужбі.

    Читайте також

    Наразі авіація не залучена.

    На місці працює 94 людини та 23 одиниці техніки

    Як повідомлялось, пожежа сталася у лісі на військовому полігоні на Чернігівщині. Повідомлення про пожежу настилу та молодих самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі, рятувальники отримали 12 вересня о 15:05. Попередньо, площа загоряння становила близько 10 га. До гасіння напередодні залучили і авіацію ДСНС - літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Станом на 18:30 авіація здійснила чотири скиди води.

    Зазначимо, що 48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка на Вінниччині повністю відновив роботу після ліквідації займання сухої трави на технічній території. 

    Читайте також
    пожежа розвідка авіація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ