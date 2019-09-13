Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині локалізована



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Наразі на місці працює 94 людини та 23 одиниці техніки

Пожежу на військовому полігоні на Чернігівщині продовжують ліквідувати, наразі вона локалізована. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

«О 8 ранку за допомогою гелікоптера була проведена повітряна розвідка, під час якої було встановлено, що поширення вогню вже не відбувається. Оголошено про локалізацію пожежі на площі 15 га окремими осередками», - розповіли у пресслужбі.

Наразі авіація не залучена.

На місці працює 94 людини та 23 одиниці техніки

Як повідомлялось, пожежа сталася у лісі на військовому полігоні на Чернігівщині. Повідомлення про пожежу настилу та молодих самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі, рятувальники отримали 12 вересня о 15:05. Попередньо, площа загоряння становила близько 10 га. До гасіння напередодні залучили і авіацію ДСНС - літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Станом на 18:30 авіація здійснила чотири скиди води.

Зазначимо, що 48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка на Вінниччині повністю відновив роботу після ліквідації займання сухої трави на технічній території.