Лише в одному районі Київщини за добу сталося сім пожеж в екосистемах (фото)



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Найчастіше стається загорання трав'яного настилу Фото: ДСНС

У всіх випадках причина загоряння встановлюється

У Макарівському районі Київської області за добу рятувальники ліквідували 7 пожеж трав’яного настилу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 12 вересня о 13:49 до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в с. Андріївка на вул. Меля. «На місце події було направлено особовий склад 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів. По прибуттю встановлено, що горить трав’яний настил площею 0,4 га та дрова на відкритій місцевості. О 14:39 пожежу було локалізовано, а о 14:42 повністю ліквідовано. До гасіння залучено 1 одиницю техніки та 4 чоловіки особового складу. Вогнем знищено трав’яний настил та дрова на відкритій місцевості», - йдеться у повідомленні.

О 13:58 надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в с. Зурівка. «На місце події було особовий склад 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів. По прибуттю підрозділу на місце події встановлено, що горить трав’яний настил на площі 2 га та є загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. О 14:46 пожежу було локалізовано, о 15:06 повністю ліквідовано. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Вогнем знищено трав’яний настил на площі 2 га», - інформують у ДСНС

О 14:43 надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу с. Рожів. «На місце події направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів. О 16:03 пожежу локалізовано, о 16:13 повністю ліквідовано. На гасіння залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіки особового складу. В результаті пожежі знищено трав’яний настил на площі 0,3 га», - повідомили рятувальники.

О 14:56 сталося загорання трав’яного настилу в смт Макарів. «На місце події направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів. По прибуттю підрозділу встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,3 га. О 15:21 пожежу локалізовано, о 15:35 повністю ліквідовано. До гасіння залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіки особового складу», - інформували у ДСНС.

О 15:09 надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в с. Нові Опачичі. «На місце події виїхав черговий караул 50-го Державного пожежно-рятувального посту с. Бишів. По прибуттю підрозділу встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,5 га. О 15:33 пожежу локалізовано, о 15:51 повністю ліквідовано. До гасіння залучено 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу. В результаті пожежі знищено трав’яний настил на площі 0,5 га», - розповіли рятувальники.

О 16:32 сталося загорання трав’яного настилу в с. Андріївка за межами населеного пункту. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,03 га. О 16:57 пожежу було локалізовано, о 17:26 - повністю ліквідовано.

О 17:44 надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу та чагарників на відкритій території в с. Яблунівка. Пожежа охопила площу 0,5 га. О 18:49 пожежу було локалізовано, а о 19:36 - повністю ліквідовано. До гасіння пожежі залучено 1 одиницю техніки та 4 чоловіки особового складу.

У всіх випадках причина загоряння встановлюється.