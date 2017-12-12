Смоленська авіакатастрофа: крило літака знищив вибух зсередини
- Сьогодні, 20:20
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За твердженням експерта, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, в слоті і в центроплані літака
Ліве крило літака Качинського, що розбився під Смоленськом, було зруйноване внаслідок внутрішнього вибуху.
Про це йдеться в висновках польської підкомісії, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, повідомляє RMF 24.
«Виникло кілька джерел вибуху. Береза не впливала на первісне руйнування крила», - наголосила підкомісія.
Про схвалення висновків повідомила прес-секретар підкомісії Марта Пальонек.
Міжнародний експерт підкомісії міноборони в справах повторного розслідування авіакатастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, який розбився в Смоленську, було знищене внаслідок внутрішнього вибуху.
За твердженням експерта, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, в слоті і в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару дверей об землю.
10 квітня 2010 року неподалік летовища «Сєвєрний», що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.
У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.
Джерело: Європейська правда