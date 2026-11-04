Головна Новини
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 5 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими

5 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими. Це свято присвячене вірі та стійкості подружжя, яке прийняло мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

5 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими. Вони жили у III столітті в місті Емесі (сучасний Ліван).

Згідно з переказами, Галактіон народився в язичницькій родині, але прийняв християнство. Він заручився з дівчиною на ім'я Епістима, яка також під його впливом навернулася до нової віри. Молоді люди, вирішивши присвятити своє життя служінню Господу, відмовилися від шлюбу і вступили до монастиря поблизу Синайських гір, де вели побожне життя в пості та молитві.

Під час гонінь на християн їх схопили. Вони мужньо відмовилися відректися від Христа, незважаючи на жорстокі тортури. Галактіон та Епістима померли мученицькою смертю за свої переконання, ставши символом духовної вірності та сили.

Молитви дня

О, святі мученики Галактіоне та Епістимо, вірне подружжя Христове! Ми звертаємося до вас у молитві та благаємо: моліть Всемилостивого Бога за нас, немічних і грішних. Погляньте на наші скорботи й визволіть нас від усякої небезпеки та зла, від ворогів видимих і невидимих. Зміцніть нас у православній вірі, даруйте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати вашу мужність і бути вірними Господу до кінця.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на дорогах багато бруду і снігу немає – до міцного морозу на початку грудня.
  • Багато інею на деревах – зима буде сніжною та затяжною.
  • Якщо цього дня сильний вітер – до затяжних дощів у найближчі тижні.
  • Цей день вважався сприятливим для заготівлі деревини.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки.
  • Пліткувати й обмовляти інших.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Заздрити та бажати комусь зла.
  • Позичати гроші й брати в борг.
  • Починати важливі справи без нагальної потреби.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія традиції календар православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова знову випереджає Україну. Чому шлях до ЄС не пробачає імітації реформ
Молдова знову випереджає Україну. Чому шлях до ЄС не пробачає імітації реформ
Сьогодні, 17:58
Спортсмени з країни-агресора виступають на світовій першості з прапором та гімном
Президент Союзу ММА РФ поскаржився, що українці відмовляються тиснути руки росіянам
Сьогодні, 12:50
Залужний пояснив, що для українських дітей це означатиме можливість зберігати зв'язок із рідною мовою та культурою
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
Сьогодні, 18:21
Сутички біля будівлі Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці стали приводом для поширення російської дезінформації
Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW
Сьогодні, 18:10
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала українському уряду щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення Євросоюзу
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до ЄС
Сьогодні, 17:36
Пєсков акцентував, що повинна бути забезпечена логістика візиту представників Росії до США
Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі
Сьогодні, 16:07
Хрести на цвинтарі в Пужниках
Україна та Польща відновили пошуки у Пужниках: шукають останки загиблих у 1945 році
Сьогодні, 10:56
Роксолана Хмара вийшла на протест з гаслом «Америко, стань країною Рональда Рейгана!»
Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)
Сьогодні, 16:02
Трьох українців визнано загрозою національній безпеці Литви
Литва вислала трьох українців
Сьогодні, 14:12

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua