Смоленська катастрофа: польські слідчі знову приїхали до Росії



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Кремль тривалий час відмовлявся надати польським слідчим фрагменти літака для проведення експертизи

Польські прокурори приїжджали цьогоріч в РФ у травні

Група польських слідчих з понеділка знову досліджує уламки президентського Ту-154М у Смоленську.

Інформацію, яку розповсюдила раніше Національна прокуратура Польщі, підтвердили у Слідчому комітеті РФ, повідомляє Interia.pl.

«У рамках запиту польських колег щодо правової допомоги представники Слідкому РФ спільно зі співробітниками компетентних органів Польщі приступили сьогодні до чергового огляду частин літака, який розбився у квітні 2010 року»,- повідомили у Слідкомі РФ.

Як зазначається, це вже другий раз в цьому році польські слідчі приїжджають до Смоленська.

Група польських слідчих у складі семи осіб вивчає уламки літака спільно зі спеціалістами Слідкому РФ, роблячи фото та відеофіксацію.

За неофіційною інформацією польської сторони, метою візиту до Росії групи слідчих з Варшави є виконання досліджень, які визнали необхідними американські спеціалісти, котрі співпрацюють з польських спеціалістами.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік російського Смоленська під час посадки на військовому аеродромі «Смоленськ-Північний» зазнав катастрофи літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-й річниці розстрілів НКВС польських військових у 1940 році. У катастрофі загинули всі 96 осіб, що були на борту літака, в тому числі і президентське подружжя - Лех і Марія Качинські, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

Польська сторона неодноразово на міжнародному рівні підіймала питання про необхідність повернення Росією уламків літака президента Качинського. Російська сторона відмовляється це робити, наполягаючи, що не може цього зробити до закриття російського слідства. У Варшаві переконані, що небажання віддавати Польщі її ж власність свідчить про те, що Москві є що приховувати у справі катастрофи.