Смоленська катастрофа: польські експерти завершили вивчати уламки літака Качинського



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Уламки Ту-154

Огляд частин літака проходив у рамках чергового запиту польської сторони про правову допомогу

Польські слідчі завершили огляд уламків Ту-154 у Смоленську, на якому у квітні 2010 року розбився президент Польщі Лех Качинський.

Про це повідомляє RMF24.

Так, п'ятниця, 7 вересня, була останнім днем роботи польських слідчих. Вони перевіряли зокрема структурні елементи літака, який зазнав катастрофи 10 квітня 2010 року біля Смоленська.

За інформацією Слідчого комітету Російської Федерації, роботи вони вели у співпраці з російськими слідчими. Були зроблені сферичні фотографії деталей, цікавих для польської сторони, а спеціалізоване обладнання, яке дозволило зробити ці фотографії, було надано російською стороною.

Огляд частин літака проходив у рамках чергового запиту польської сторони про правову допомогу.

Як відомо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився урядовий Ту-154М, яким представники польської політичної та військової еліти включно з президентським подружжям Леха та Марії Качинських прямували на вшанування 70-х роковин Катинської трагедії. Загинули усі 96 людей, які перебували на борту.