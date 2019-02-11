На Україну насуваються опади: дощі та мокрий сніг



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Крім опадів, на українців чекає сильний, поривчастий вітер

Вівторок несе в Україну складну погоду – дощі, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

«Опади невеликими будуть хіба що на Заході, а до Сходу ще всі не дійдуть завтра. Тому головні синоптичні баталії – північ, центр, Одеська, Миколаївська, Херсонська області. А також вже ввечері Харківська область», – пише синоптик.

Вітер південний з переходом на північний, 5-12, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря – 0+3 градуси. Трохи тепліше буде у південній частині та на південному сході України, +3+8 градусів. У Криму до +9+12 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«У Києві завтра погода типово зрадофільська - похмуро, вогко, з вітром та противною кашею під ногами. А по-людськи - дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду, протягом доби температура повітря буде приблизно однаковою, 0+3 градуси», – пише Діденко і закликає захищати голови та ноги.

За даними синоптика, надалі температура повітря в Україні знизиться, проте похолодання буде неістотним.