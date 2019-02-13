Снігопад в Україні: на деяких дорогах ускладнено рух графіка



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Вранці 13 лютого помірний сніг спостерігається у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях

В «Укравтодорі» просять водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними під час водіння авто

Активний циклон, що зайшов в Україну, спричинив складні погодні умови. На ранок середи обмежень на проїзд всіма дорогами державного значення немає, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів на низці доріг у Київській, Вінницькій та Черкаській областях, а також на виїзді з Чернівців. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

«Станом на 8:00 13 лютого 2019 року активний циклон, що зайшов на територію країни, спричинив складні погодні умови, які супроводжувались мокрим снігом з дощем... Проїзд всіма ділянками доріг державного значення виконується без обмежень, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів у Київській а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Вінницькій а/д М-21 та Черкаській областях а/д Н-01, а також на виїзді з Чернівців а/д М-19, де внаслідок різкого зниження температури повітря під час дощу виникла ожеледиця», - вказали дорожники.

Вжитими оперативними заходами, як зазначається, «рух на всіх ділянках доріг державного значення забезпечено».

Вранці у середу помірний сніг спостерігається у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, приріст снігового покрову від 6 до 12 см. Місцями невеликий сніг з дощем у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях, дощ в Харківській і Дніпропетровській областях.

«Стан покриття на а/д державного значення: в Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Закарпатській областях засніжений, місцями ожеледиця в Рівненській, Одеській, Чернівецькій областях, на решті території областей місцями мокре покриття», - зазначили в «Укравтодорі».

Сніг на перевальних ділянках доріг - у Львівській та Івано-Франківській областях. Автодорожне покриття тут мокре та місцями засніжене.

Також дорожники прозвітували, як оперативно вийшли на розчищення Києва від снігу.