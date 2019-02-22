Снігопади та дощ: в «Укравтодорі» повідомили про стан доріг



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Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 408 одиниць техніки та 537 робітники

У Одеській та Чернівецькій областях 22 лютого спостерігаються опади у вигляді дощу

Станом на 06-00 год. 22 лютого місцями сніг у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Закарпатській областях, в яких покриття снігу досягає 1-2 см. У Одеській та Чернівецькій областях опади у вигляді дощу.

Про це повідомили у Державному агентстві автомобільних доріг України.

«Стан покриття на автодорогах державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 408 одиниць техніки та 537 робітники.

За повідомленням синоптиків, 22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний 7-12м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура повітря вдень на півночі Лівобережжя -7-2°С; на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині протягом доби -3+2°С.

Раніше повідомлялося, що в Україну прийде різке похолодання зі снігопадами і хуртовинами.