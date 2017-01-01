Соцопитування: більшість поляків не хочуть переходити на євровалюту

Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим

Більшість поляків (близько 50%) не хочуть запровадження євровалюти в Польщі. Про це свідчать дані опитування, проведеного на початку грудня центром Kantar Public, інформує tvn24bis.pl. «Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим, 14% має протилежну точку зору. Натомість, 20% респондентів вважає, що



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Євровалюта

Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим

Більшість поляків (близько 50%) не хочуть запровадження євровалюти в Польщі.

Про це свідчать дані опитування, проведеного на початку грудня центром Kantar Public, інформує tvn24bis.pl.

«Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим, 14% має протилежну точку зору. Натомість, 20% респондентів вважає, що зміна валюти не було б чимось добрим чи поганим», - йдеться в даних опитування.

Євровалюту як щось погане для Польщі вважає у більшості правоконсервативний електорат, особи старшого віку, а також ті, хто активно цікавиться політикою.

Серед поляків також переважає думка, що запровадження євро матиме негативний вплив на бюджет сімей. В цьому переконані 57% опитаних, 12% мають протилежну думку, а 10% переконані, що це жодним чином не вплине на економічну ситуацію сімей.

Майже половина польського суспільства (47%) переконана, що приєднання до єврозони негативно вплине на економіку РП, 17% вважають, що вплив буде позитивним, а 8% зазначають, що це жодним чином не вплине на польську економіку.

До слова, згідно соцопитування, 83% росіян щасливі жити в РФ, а самою країною пишаються 67% респондентів.

Джерело: Укрінформ