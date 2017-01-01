Соцопитування: більшість поляків не хочуть переходити на євровалюту
- Вчора, 22:53
-
Розсилка
Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим
Більшість поляків (близько 50%) не хочуть запровадження євровалюти в Польщі.
Про це свідчать дані опитування, проведеного на початку грудня центром Kantar Public, інформує tvn24bis.pl.
«Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим, 14% має протилежну точку зору. Натомість, 20% респондентів вважає, що зміна валюти не було б чимось добрим чи поганим», - йдеться в даних опитування.
Євровалюту як щось погане для Польщі вважає у більшості правоконсервативний електорат, особи старшого віку, а також ті, хто активно цікавиться політикою.
Серед поляків також переважає думка, що запровадження євро матиме негативний вплив на бюджет сімей. В цьому переконані 57% опитаних, 12% мають протилежну думку, а 10% переконані, що це жодним чином не вплине на економічну ситуацію сімей.
Майже половина польського суспільства (47%) переконана, що приєднання до єврозони негативно вплине на економіку РП, 17% вважають, що вплив буде позитивним, а 8% зазначають, що це жодним чином не вплине на польську економіку.
До слова, згідно соцопитування, 83% росіян щасливі жити в РФ, а самою країною пишаються 67% респондентів.
Джерело: Укрінформ