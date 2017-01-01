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    Соцопитування: більшість поляків не хочуть переходити на євровалюту

    Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим
    Більшість поляків (близько 50%) не хочуть запровадження євровалюти в Польщі. Про це свідчать дані опитування, проведеного на початку грудня центром Kantar Public, інформує tvn24bis.pl. «Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим, 14% має протилежну точку зору. Натомість, 20% респондентів вважає, що
    • Вчора, 22:53
    • Розсилка
    Євровалюта
    Євровалюта

    Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим

    Більшість поляків (близько 50%) не хочуть запровадження євровалюти в Польщі.

    Про це свідчать дані опитування, проведеного на початку грудня центром Kantar Public, інформує tvn24bis.pl.

    «Близько 50% поляків вважає, що прийняття Польщею євровалюти буде чимось поганим, 14% має протилежну точку зору. Натомість, 20% респондентів вважає, що зміна валюти не було б чимось добрим чи поганим», - йдеться в даних опитування.

    Євровалюту як щось погане для Польщі вважає у більшості правоконсервативний електорат, особи старшого віку, а також ті, хто активно цікавиться політикою. 

    Серед поляків також переважає думка, що запровадження євро матиме негативний вплив на бюджет сімей. В цьому переконані 57% опитаних, 12% мають протилежну думку, а 10% переконані, що це жодним чином не вплине на економічну ситуацію сімей. 

    Майже половина польського суспільства (47%) переконана, що приєднання до єврозони негативно вплине на економіку РП, 17% вважають, що вплив буде позитивним, а 8% зазначають, що це жодним чином не вплине на польську економіку.

    До слова, згідно соцопитування, 83% росіян щасливі жити в РФ, а самою країною пишаються 67% респондентів.

    Джерело: Укрінформ

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