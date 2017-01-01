83% росіян щасливі жити в РФ, а самою країною пишаються 67% - соцопитування

Великодержавні настрої в Росії досягли історичного максимуму

Число росіян, впевнених в тому, що російський народ має особливе значення у світовій історії, досягло максимуму за весь час досліджень - так вважають 64% респондентів, з'ясував «Левада-центр». З тим, що росіяни - такий же народ, як і інші, згодні 32%. У 1992 році про особливу роль росіян в світовій історії говорили лише 13% опитаних.



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Росіяни впевнилися в своїй винятковості, показало опитування фото: Юрій Смітюк / ТАСС

Великодержавні настрої в Росії досягли історичного максимуму

Число росіян, впевнених в тому, що російський народ має особливе значення у світовій історії, досягло максимуму за весь час досліджень - так вважають 64% респондентів, з'ясував «Левада-центр». З тим, що росіяни - такий же народ, як і інші, згодні 32%. У 1992 році про особливу роль росіян в світовій історії говорили лише 13% опитаних. Максимуму також досягло кількість респондентів, які вважають, що Росія є великою державою, - так думають 72% росіян (рік тому - 64%). З думкою про свій народ у опитаних в першу чергу пов'язується історія (46%), місце, де людина народилася (39%), і «земля, на якій ми живемо» (38%). З державою народ асоціюється лише у 17% респондентів, хоча рік тому так відповідали 26%. Пишаються тим, що живуть в Росії, 83% опитаних, а самою країною пишаються 67%.

Такі результати - це «відлуння посткримскої мобілізації», хоча багато в чому активна фаза «боротьби з ворогами» пройшла, пояснює соціолог «Левада-центру» Карина Піпія: «Якщо по відношенню до інститутів влади цей мобілізаційний тренд до теперішнього часу припинився і оцінки поступово нормалізуються, за винятком президента, то відносно національної самосвідомості й гордості він більш стійкий ». За її словами, зростання велікодержавніческіх настроїв можна розглядати як реакцію на «несправедливу», «антиросійську» політику країн Заходу, яка консолідує громадську думку навколо ворогів останні три роки.

«Подібний захисний націоналізм, як правило, завжди призводить до консолідації навколо історико-культурного ядра, що в разі Росії укладається в ідеологію «особливого шляху», особливої ролі російського народу в світовій історії. Тому таку широку публічну дискусію викликали фільм «Матильда», дисертація Мединського і т. п., які посягнули на святе - історію», - каже Піпія.

Великодержавні настрої не зникають, оскільки ці настрої накопичувалися дуже давно - з середини 1990-х рр., зазначає політолог Олексій Макаркін: «Після розвалу Радянського Союзу багато людей вважали, що це тимчасово, проте раптом з'ясувалося, що ніхто з країн не збирається «повертатися». Це наклалося на зниження міжнародної ролі Росії, економічну кризу, почуття невпевненості в завтрашньому дні. Все це компенсувалося мріями про велике майбутнє. Після Криму ці почуття закріпилися. Зараз же емоції вже спали, але настрої залишилися». Навіть в разі зростання протестних настроїв і претензій до влади імперські настрої будуть зберігатися, вважає експерт.

Джерело: Ведомости