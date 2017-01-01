Сьогодні бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО

На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь довкола Водяного

З початку поточної доби бойовики двічі здійснили прицільні обстріли позицій українських військ в зоні проведення антитерористичної операції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. «Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська,



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На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь довкола Водяного

З початку поточної доби бойовики двічі здійснили прицільні обстріли позицій українських військ в зоні проведення антитерористичної операції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО. Обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь довкола Водяного. Тут противник спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної уряду України Саханки, а згодом, по українських захисниках у цьому районі, ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки.

На інших ключових ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних Сил України забезпечують виконання усіх заходів з підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», — наголосили у штабі АТО.

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