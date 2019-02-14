Сьогодні - день народження сервісу YouTube



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Відеохостинг був заснований 14 лютого 2005 року трьома працівниками PayPal

Популярний відеохостинг YouTube заснували у 2005 році у місті Сан-Бруно, Каліфорнія (США). Його засновники - дизайнер Чад Герлі і програмісти Стів Чен і Джавед Карім, які до цього разом працювали в компанії PayPaу.

За однією з версій, автором ідеї проекту був Карім, якого на думку про створення сервісу наштовхнули власні безуспішні спроби знайти в інтернеті потрійбний йому відеоролик. За іншою версією, ідея створення YouTube виникла, коли Герлі, Чен і Карім захотіли обмінятися фотографіями та відеороликами, знятими під час вечірки, і з'ясувалося, що в інтернеті немає зручного сервісу для розміщення відео.

Перший відеоролик тривалістю 19 секунд під назвою «Я в зоопарку» з'явився на сайті 23 квітня 2005 року.

Спочатку сервіс не користувався популярністю, проте вже в липні 2005 року після низки нововведень, включно з можливістю залишати коментарі до роликів і вставляти відеоролики з YouTube в записи на інших сайтах, блогах, число відвідувачів сайту почало стрімко зростати. У грудні 2005 року число щоденних переглядів вже становило 8 мільйонів, а до липня 2006 року їхня кількість зросла до 100 мільйонів, що, за даними YouTube, становило 60% усіх переглядів онлайн-відео в інтернеті.

Першим великим інвестором YouTube стала компанія Sequoia Capital: з листопада 2005 року по квітень 2006 року вона вклала в проект 11,5 млн доларів. У листопаді 2006 року була завершена купівля YouTube компанією Google за 1,65 мільярда доларів.

Завдяки простоті та зручності використання, YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Служба містить як професійні кліпи так і аматорські відеозаписи, включаючи відеоблоги.

В Україні перше відео на YouTube було завантажено в 2005 році.

Українська мова вперше стала доступною для користувачів Youtube 13 грудня 2012.[70][71] 29 жовтня 2012 року відбулася перша трансляція українського каналу 5 канал ВИБОРИ-2012 * День 1 * 28-29.10.2012 * 5 канал

2014 року сім YouTube-каналів з України було відзначено нагородою «Срібна кнопка» (англ. Silver Play Button Youtube) за здобуття 100 тисяч підписників. Серед них 5 канал, Громадське телебачення, Еспресо TV, Телебачення Торонто (канал Майкла Щура) та Розетка. Також цю нагороду здобули ТСН, DZIDZIO, Потап і Настя.