Сьогодні на Донбасі один боєць зазнав поранень

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Бойовики обстрілюють українські позиції із забороненої мінськими домовленостями зброї

5 лютого з початку доби ворог обстріляв позиції наших військ шість разів

Представники незаконних збройних формувань шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник обстріляв позиції наших військ шість разів, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться в повідомленні.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту хутір Вільний, а з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів - в районі населеного пункту Троїцьке.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях наших захисників з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Опитне.

Також позиції наших військ бойовики обстріляли в районі селища Піски з автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - зазначили у штабі ООС.