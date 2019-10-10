Сьогодні Нобелівський комітет оголосить лауреатів із літератури



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Марґарет Етвуд претендує на Нобелівську премію

Серед головних претендентів на здобуття почесної нагороди – канадські письменниці Енн Карсон та Марґарет Етвуд і російська романістка Людмила Улицька

Шведська королівська академія наук 10 жовтня оголосить імена двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки торік ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал, інформує Радіо Свобода.

Серед головних претендентів на здобуття почесної нагороди – канадські письменниці Енн Карсон та Марґарет Етвуд і російська романістка Людмила Улицька.

Шведська академія в Стокгольмі внесла зміни до складу колегії, ввівши кількох нових членів. Чоловіка члена академії Катаріни Фростенсон засудили до двох із половиною років ув’язнення за зґвалтування. Фростенсон після цього залишила академію.

Нобелівські премії за 2019 рік уже були присуджені в галузі медицини, фізики та хімії.

Оголошення лауреата премії миру відбудеться 10 жовтня, премія з економіки буде присуджена 14 жовтня.

Нагороди, кожна вартістю дев'ять мільйонів крон (908 тисяч доларів), будуть вручені 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.