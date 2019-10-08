Нобелівську премію з фізики вручили за вивчення чорних дір



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Дідьє Келоз разом з Мішель Майор виявили першу планету за межами нашої Сонячної системи

Нобелівський комітет назвав лауреатів премії в області фізики в 2019 році. Про це повідомляє пресслужба комітету.

Лауреатами стали Джеймс Піблс, Мішель Майор і Дідьє Келоз. Нобелівську премію з фізики вручили за екзопланети і чорні діри.

Відзначимо, Джеймс Піблс - канадський і американський фізик, який працює в галузі теоретичної космології. Почесний науковий професор імені Альберта Ейнштейна Прінстонського університету.

Мішель Майор - швейцарський астрофізик, почесний професор університету Женеви. Відкрив 51 Пегаса b - першу екзопланету, що обертається навколо схожої на Сонце зірки 51 Пегаса.

Дідьє Келоз разом з Мішель Майор виявили першу планету за межами нашої Сонячної системи

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Крім того, вчора Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в галузі медицини.

Як повідомляється, завтра стануть відомі імена лауреатів премії в області хімії, в четвер - в літературі. У п'ятницю, 11 жовтня, стане відомий володар Нобелівської премії миру.