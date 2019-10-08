  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нобелівську премію з фізики вручили за вивчення чорних дір

    • Розсилка
    Нобелівську премію з фізики вручили за вивчення чорних дір

    Дідьє Келоз разом з Мішель Майор виявили першу планету за межами нашої Сонячної системи

    Нобелівський комітет назвав лауреатів премії в області фізики в 2019 році. Про це повідомляє пресслужба комітету.

    Лауреатами стали Джеймс Піблс, Мішель Майор і Дідьє Келоз. Нобелівську премію з фізики вручили за екзопланети і чорні діри.

    Відзначимо, Джеймс Піблс - канадський і американський фізик, який працює в галузі теоретичної космології. Почесний науковий професор імені Альберта Ейнштейна Прінстонського університету.

    Мішель Майор - швейцарський астрофізик, почесний професор університету Женеви. Відкрив 51 Пегаса b - першу екзопланету, що обертається навколо схожої на Сонце зірки 51 Пегаса.

    Дідьє Келоз разом з Мішель Майор виявили першу планету за межами нашої Сонячної системи

    .

    Крім того, вчора Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в галузі медицини.

    Як повідомляється, завтра стануть відомі імена лауреатів премії в області хімії, в четвер - в літературі. У п'ятницю, 11 жовтня, стане відомий володар Нобелівської премії миру.

    космос Нобелівська премія наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ