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    Здоров'я

    В Збройних Силах України на коронавірус хворіють 172 військовослужбовця

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    <p>В ЗСУ зареєстровано 172 випадки Covid-19</p> - В Збройних Силах України на коронавірус хворіють 172 військовослужбовця

    В ЗСУ зареєстровано 172 випадки Covid-19

    За минулу добу зареєстровано один новий випадок Covid-19

    В Збройних Силах України станом на 15 червня хворіє 172 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на Covid-19. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

    Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ». Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

    «Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 89 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

    Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

    здоров'я ЗСУ медицина коронавірус
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