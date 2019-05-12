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    Сьогодні окупанти вже 11 разів порушили режим тиші на Донбасі

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    Втрат серед військовослужбовців ООС немає - Сьогодні окупанти вже 11 разів порушили режим тиші на Донбасі
    Втрат серед військовослужбовців ООС немає

    Втрат серед військовослужбовців ООС немає

    У неділю окупанти обстріляли позиції підрозділів ООС на Донбасі 11 разів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це 12 травня повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

    Втрат серед військовослужбовців ООС немає.

    За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» бойовики вели обстріли 8 разів: з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу н.п.Гнутове, двічі з автоматичних станкових гранатометів – поблизу н.п. Кам'янка та Новотроїцьке, зі станкових протитанкових гранатометів – в районі н.п. Пікузи, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля н.п. Богданівка, зі стрілецької зброї – біля н.п. Авдіївка та Старогнатівка.

    Окрім того з мінометів калібру 120 мм бойовики вели обстріли поблизу н.п. Кримське, зі станкових протитанкових гранатометів – біля н.п. Зайцеве, зі стрілецької зброї – біля н.п. Новотошківське.

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