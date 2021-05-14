Сьогодні до Землі наближається астероїд розміром із піраміду Хеопса

На мінімальну дистанцію до Землі він наблизиться о 13.04 за київським часом

Великий астероїд 2015 KJ19, розмір якого можна порівняти з висотою піраміди Хеопса, наближається до Землі. Найбільше зближення з нашою планетою прогнозується вже сьогодні, 14 травня. Про це пише Express.

Повідомляється, що діаметр незвичайного космічного тіла становить від 88 до 200 метрів . На мінімальну дистанцію до Землі він наблизиться о 13.04 за київським часом. Астрономи заспокоюють – гігантський астероїд не становить загрози, оскільки найближча точка траєкторії польоту космічного тіла розташована на відстані в 15 разів далі, ніж від Землі до Місяця.

Тим часом, фахівці агентства NASAоцінило ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдам.

Вчені, які відкрили астероїд, заявляли, що він може зіткнутися із Землею в 2029 році. Потім вони виключили таку можливість, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі. Пізніше вчені виключили потенційний ризик зіткнення Апофіса із Землею і в 2036 році.

Як відзначили в NASA, до останнього моменту існувала можливість зіткнення астероїда із Землею в 2068 році, проте проведені 5 березня дослідження, коли Апофіс зробив черговий політ на відстані 17 мільйонів кілометрів від Землі (що в 44 рази далі, ніж відстань до Місяця), показали, що будь-яку можливість зіткнення в 2068 році і набагато пізніше можна з упевненістю виключити.