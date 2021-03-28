NASA оцінило ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом

Фахівці агентства визначили, що загрози, яка походить від найбільш небезпечного для Землі астероїда Апофіс, який був виявлений у 2004 році, поки немає

У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдам.

Про це повідомили в американському космічному агентстві NASA.

Фахівці агентства визначили, що загрози, яка походить від найбільш небезпечного для Землі астероїда Апофіс, який був виявлений у 2004 році, поки немає.

Вчені, які відкрили астероїд, заявляли, що він може зіткнутися із Землею в 2029 році. Потім вони виключили таку можливість, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі.

Пізніше вчені виключили потенційний ризик зіткнення Апофіса із Землею і в 2036 році.

Як відзначили в NASA, до останнього моменту існувала можливість зіткнення астероїда із Землею в 2068 році, проте проведені 5 березня дослідження, коли Апофіс зробив черговий політ на відстані 17 мільйонів кілометрів від Землі (що в 44 рази далі, ніж відстань до Місяця), показали, що будь-яку можливість зіткнення в 2068 році і набагато пізніше можна з упевненістю виключити.