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    Китай вивів на орбіту Землі вантажний корабель

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    Запуск Tianzhou-2 було виконано зі стартового комплексу Wenchang на острові Хайнань ракетою-носієм Long March-7 - Китай вивів на орбіту Землі вантажний корабель

    Запуск Tianzhou-2 було виконано зі стартового комплексу Wenchang на острові Хайнань ракетою-носієм Long March-7

    У запланований час вантажний корабель виконав стикування з орбітальною станцією Tiangong

    Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-2, який доставив на орбітальну станцію вантаж води, продуктів, палива і обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу.

    Про це повідомляється на YouTube-каналі SciNews.

    Запуск Tianzhou-2 було виконано зі стартового комплексу Wenchang на острові Хайнань ракетою-носієм Long March-7.

    У запланований час вантажний корабель виконав стикування з орбітальною станцією Tiangong.

    До слова, на днях SpaceX вивела в космос четверту за місяць партію супутників Starlink.

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    Теги: Китай технології космос ракета
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    Китай вивів на орбіту Землі вантажний корабель