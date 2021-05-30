Китай вивів на орбіту Землі вантажний корабель

Запуск Tianzhou-2 було виконано зі стартового комплексу Wenchang на острові Хайнань ракетою-носієм Long March-7

У запланований час вантажний корабель виконав стикування з орбітальною станцією Tiangong

Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-2, який доставив на орбітальну станцію вантаж води, продуктів, палива і обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу.

Про це повідомляється на YouTube-каналі SciNews.

Запуск Tianzhou-2 було виконано зі стартового комплексу Wenchang на острові Хайнань ракетою-носієм Long March-7.

У запланований час вантажний корабель виконав стикування з орбітальною станцією Tiangong.

До слова, на днях SpaceX вивела в космос четверту за місяць партію супутників Starlink.