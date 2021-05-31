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    Суперкомп'ютер розробить 3D-мапу Всесвіту

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    Суперкомп'ютер назвали на честь астрофізика Саула Перлмуттера - Суперкомп'ютер розробить 3D-мапу Всесвіту
    Суперкомп'ютер назвали на честь астрофізика Саула Перлмуттера
    Фото з відкритих джерел

    Новітній комп’ютер досліджуватиме темну енергію

    Американський виробник процесорів Nvidia випустив новий суперкомп’ютер для розробки детальної 3D-мапи Всесвіту. Про це повідомляє Tech Radar.

    Суперкомп'ютер назвали на честь астрофізика Саула Перлмуттера. Його перше завдання — побудувати 3D-карту Всесвіту, використовуючи 6000+ графічних процесорів Nvidia A100 Tensor Core.

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    Суперкомп'ютер розробить 3D-мапу Всесвіту

    Керівник із маркетингу продуктів Nvidia HPC & AI розповів: «Він оброблятиме дані зі Спектроскопічного приладу темної енергії (DESI), своєрідної космічної камери, яка може зафіксувати до 5000 галактик за одну експозицію».

    Додамо, що Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-2, який доставив на орбітальну станцію вантаж води, продуктів, палива і обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу.

    Теги: США космос астрологія
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    Суперкомп'ютер розробить 3D-мапу Всесвіту