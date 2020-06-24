«Був повний треш»: Зеленський побажав гарних результатів для учасників ЗНО



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Володимир Зеленський – учасникам ЗНО: Я впевнений, що все буде добре і буде дуже гарний результат

Президент України Володимир Зеленський побажав усім випускникам набрати 200 балів при складанні зовнішнього незалежного оцінювання

Президент України Володимир Зеленський напередодні ЗНО, яке відбудеться 25 червня, підтримав цьогорічних випускників і побажав їм успіхів на завтрашньому тестуванні.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Хочу звернутися до наших випускників, які завтра будуть складати ЗНО. Чесно кажучи, цьогоріч все не дуже справедливо через коронавірус: у вас не було нормального останнього дзвоника, не було випускного. Якщо казати, як ви зараз кажете, як каже моя донька: «Був повний треш». Але завтра у вас ЗНО, важливий день», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що вкрай важливо перебувати у пункті тестування в масці чи респіраторі, дотримуватися дистанції та дезінфікувати поверхні.

«Я впевнений, що все буде добре і буде дуже гарний результат. Знаю, що вам не просто і ми всі будемо тримати за вас кулаки... Пам'ятайте найголовніше - масочки і відстань один від одного, будь ласка. І все дезінфікуйте, от все, що можете. Все залежить від вашої фантазії. І всім бажаю 200 балів. Ви молодці, бажаю здоров'я, всім успіхів на ЗНО!», - наголосив президент.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв, що випускники з західних областей матимуть окрему можливість для складання ЗНО.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином 25 червня перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.