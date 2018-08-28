Сьогодні святкують Успіння Пресвятої Богородиці: традиції і прикмети



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28 серпня потрібно піти в церкву і помолитися перед іконою Успіння

Сьогодні, 28 серпня, Православна церква відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці. Часто це свято називають «Перша Пречиста», «Успіння» або «Обжинки».

Історія свята

Мати Божа дарувала свою допомогу кожному, хто до неї звертався. Вона була поруч з тими, хто потребував співчуття, надавала підтримку знедоленим і лікувала хворих.

Одного разу, будучи у віці приблизно 70-ти років, до неї з'явився Архангел Михаїл під час молитви, який говорив про те, що через три дні вона відійде до Господа і зустрінеться зі своїм Сином. Свята скликала до себе апостолів і благословила їх. Лише Фома не зміг бути присутнім.

Богородиця молилася і постилася весь час, що залишався до закінчення відведеного терміну. Коли прийшов час, кімната осяялася незвичайним світлом, і з'явився Ісус. Божа Мати заснула, і душа її відійшла на небеса.

Відсутній апостол Фома, який прибув через три дні і був засмучений тим, що не встиг попрощатися. Апостоли проявили милосердя і дозволили відкрити місце поховання Святої, щоб він міг вклонитися їй. Однак там тіла не виявилося. Пізніше стало ясно, що Христос воскресив і забрав Пресвяту Матір на небо.

Традиції та прикмети дня

Оскільки Успіння – це велике свято, християни йдуть у цей день в храм на літургію. У церкві треба поставити свічку за всіх рідних і близьких та помолитися за дітей.

В цей день потрібно в церкві помолитися перед іконою Успіння. У Пресвятої варто просити про захист, лікуванні і дякувати про Її заступництво.

До дня Успіння Богородиці віруючі готувалися постом, який тривав до самої ночі 27 серпня. У саме свято піст закінчується, і часто сім'ї організовують святкові трапези.

Іноді свято називають «Обжинки«. Така назва закріпилася за днем через закінчення жнив. У народі прийнято святити насіння і колоски зернових хлібних культур, а до святкового столу намагалися піднести освячений хліб із свіжого борошна.

Борошняне не їли, поки не спробували освяченого хліба. Вважається, що впустити шматок або навіть крихти його - це гріх. А той, хто наступить на них прирече себе на біду.

Також заведено пригощати їжею бідних.

Успіння проводжай - осінь зустрічай.

Успіння кінчає дожинки.

Веселка в ці дні означає довгу теплу осінь.

Що не можна робити на Успіння:

Не можна ходити босими ногами по росі – вважається, що це сльози Божої матері. Тож прогулявшись по росі, можна накликати хворобу і нещастя.

Не можна вдягати старе і незручне взуття: якщо натрете мозолі – чекайте труднощів у житті.

Молодим дівчатам не можна стригти і викидати волосся – це може накликати сльози Діви Марії.

Не можна сваритися, особливо з рідними.

Не можна бажати іншим зла, бо воно повернеться до тебе.

Не можна користуватися колючими і ріжучими предметами – щоб не накликати страшних хвороб. У цей день хліб ламають руками, а їжу не варять.

Забороняється фізична праця – не можна виконувати домашню роботу (прибирати, прати, шити) і працювати на городі.

Іменини: Йосиф (Йосип), Микита, Семен, Степан.